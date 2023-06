CON ARTURO TÉLLEZ

Asturias en la Onda 05/06/2023

Izquierda Unida exige al PSOE la consejería de Medio Ambiente como departamento de política económica para una "derogación o reforma integral de la ley de Calidad Ambiental. En Onda Cero, el secretario de Estrategia Alejandro Suárez avisa que, si no es así, el gobierno comenzará "en precario". Lanero (UGT) pide gobierno de coalición y considera que la ley de Calidad no debería ser un escollo. Taboada (Podemos) cree que la petición de dimisión de la dirección regional por parte de los afines a Tomé es "ruido". Subasta con precio no muy alto del primer bonito que llega a Gijón.