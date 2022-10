02X33: Alergias alimentarias

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Hay un concepto erróneo. Nadie nace alérgico, sino que nos hacemos menos tolerantes con el tiempo. A diferencia de lo que podemos pensar los síntomas no suelen verse la primera vez que probamos un alimento nuevo. Creer que “comió lo de siempre” no debe relajarnos aunque tampoco debe preocuparnos. Sigamos adelante con las pautas que nos han dado procurando no introducir muchos alimentos nuevos a la vez que complique el diagnóstico del especialista en caso de ser necesario.

Vuelve al podcast el responsable de la unidad de alergia pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Porfirio Fernández. Nos recomienda no retrasar el inicio de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses porque favorece la aparición de alergias, que, al igual que las alergias ambientales, están determinadas por los factores genéticos y ambientales.

Si un alimento provoca alergia anotad lo que ha comido o a lo que se ha expuesto durante las dos o tres horas anteriores y tomar precauciones como lavar las manos o dejar de darle el alimento. Si es necesario se puede dispensar un antihistamínico. La adrenalina no pasa nada por administrarla para los casos que se determine.

Los niños que sufren una alergia son plenamente conscientes y son los primeros que aprenden lo que deben evitar. Pero existen las exposiciones accidentales porque el problema suele estar en el resto de la gente, que no asume que no todos los niños pueden comer de todo.

