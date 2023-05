VOX espera la llamada del PP para hablar de pactos

Partido Popular y VOX todavía no han iniciado las conversaciones para hablar de pactos y gobernabilidad. Además, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio podría retrasar cualquier acuerdo o reforzar la intención de Azcón se gobernar en solitario. El candidato de VOX, Alejandro Nolasco, señala que, de momento, no se ha producido ningún tipo de contacto con el PP. En cualquier caso, señala que la prioridad es un cambio de políticas y no los cargos o puestos. Nolasco reconoce que los populares son los que deben mover ficha porque son la fuerza mayoritaria.

Ejecutivas PSOE y PAR

La Ejecutiva Regional del Partido Socialista se reunirá esta tarde para analizar los resultados de las elecciones autonómicas y municipales y planificar el futuro de esta formación después de que el líder del PSOE, Javier Lambán, dejara entrever que abandonará la primera línea política. Los dirigentes del Partido Aragonés también se reunirán esta tarde para cambiar la fecha del Congreso, prevista para el 23 de julio, ya que ahora coincidirá con las elecciones generales.

La más probable es que esa cita se adelante una semana. Además, el presidente del PAR, Clemente Sánchez Garnica, podría dimitir para abrir ese camino a la sucesión. En esa reunión, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, planteará presentarse a las elecciones generales, pero no comparte la propuesta de Sánchez- Garnica, de formar una alianza con Chunta y Teruel Existe.

22J Chunta y Teruel Existe

Chunta Aragonesista tiene claro que se presentará a las elecciones generales del 23 de julio y está dispuesta a formar parte de una coalición progresista. Su punto de partida, no obstante, es el Acuerdo del Turia, en el que llevan tiempo trabajando junto a Compromís, Más País, Los Verdes-Equo y Més per Mallorca, y en el que por ahora no se incluye Podemos. Además, el presidente de Chunta, Joaquín Palacín, insiste en que su formación es la que debe liderar ese acuerdo en Aragón. Señala que les avalan los tres diputados que han logrado mantener en las Cortes y los 130 concejales que han logrado representación por todo el territorio.

La convocatoria de elecciones generales el 26 de julio sigue generando reacciones. El líder de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, se muestra muy crítico con esa decisión, porque bloquea la acción política y nos mantiene en una campaña electoral permanente. Guitarte, además, critica las fechas, porque se corre el riesgo de que la participación sea muy baja.

Por todo ello considera muy oportuno ese movimiento del presidente del Gobierno. Guitarte critica que la convocatoria electoral puede suponer la paralización de los proyectos para Teruel que Moncloa se comprometió a impulsar en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Guitarte.