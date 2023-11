Vox atribuye a Laborda "supuestas irregularidades" mientras era portavoz

Vox Huesca asegura contar con documentación que acredita supuestas irregularidades de Antonio Laborda, quien hace unos días abandonó el grupo municipal alegando pérdida de confianza por parte de su partido, pasando a ser concejal no adscrito. Según ha explicado el actual portavoz de Vox, José Luis Rubió, las primeras sospechan surgen al final del verano tras hallar en un ordenador del grupo unos documentos que implicarían a Laborda. A partir de ahí, se han encontrado hasta 500 folios de documentación que incluso se remontan a la legislatura anterior y, según la cual, Laborda, a pesar de tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento habría estado ejerciendo una actividad mercantil privada. Y no sólo eso, ya que esa actividad la habría desarrollado en el despacho municipal, en su horario de trabajo como concejal y con los medios del grupo.

Ésta, según Rubió, fue la razón por la que Vox decidió apartar a Laborda de su puesto como portavoz del grupo municipal de Vox y eliminarlo de las comisiones informativas. Añade que invitaron a Laborda a abandonar su acta de concejal, cosa que no ha sucedido. Ahora la intención de Vox es poner en conocimiento del Ayuntamiento esas irregularidades para que los servicios jurídicos determinen si se ha producido algún tipo de infracción y si son motivo de sanción.

Además, Rubió también ha señalado a Laborda por actuar contra las decisiones del grupo municipal y de las órdenes nacionales, así como de causar perjuicios económicos al partido.

Nueva composición de las comisiones

Por otro lado, hoy la Comisión de Personal votará la inclusión de Laborda en las comisiones informativas. El ex edil de Vox tiene derecho a ser miembro de todas ellas, con voz y voto, como concejal no adscrito según la jurisprudencia consolidada. Sin embargo, su incorporación supondrá una modificación en la composición de las comisiones, que pasarán de siete a ocho concejales, por recomendación del secretario municipal, aunque para mantener la representación del pleno se aplicará el voto ponderado. Además, el informe del secretario también contempla de manera expresa mención a la Ley de bases de Régimen Local que en su artículo 73.3 dice que cualquier concejal que abandone su grupo político y pase a ser concejal no adscrito no podrá recibir retribuciones superiores a las que recibía antes de abandonar dicho grupo. En el caso de Laborda, tan sólo cobraría por su asistencia a plenos.