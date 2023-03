La venganza, causa de la mayor parte de vandalismo vial

Casi 345.000 conductores aragoneses, casi el 45%, ha sufrido vandalismo vial. Los tres hechos más habituales son arañazos en la pintura, daños en retrovisores y rotura de lunas. Así se desprende del estudio “Stop Incivismo. ‘Pasar la llave’: radiografía del vandalismo vial en España” elaborado por Línea Directa. Su director de comunicación, Santiago Velázquez, explica que hay que de diferencias dos tipos de vandalismo:

Un acto vandálico entre los que se encuentra los daños a los vehículos aparcados: el 90% sucede en la calle

Llama la atención los motivos por los que la gente argumenta cometer este tipo de vandalismo. Velázquez asegura que

El 11% de los conductores aragoneses, más de 82.500, reconoce que se han dado a la fuga por pánico, porque en algún momento les habían hecho lo mismo o, en menor medida, para que no se les encareciera el seguro. Y otro dato, el 41% de los conductores aragoneses no deja nota si son los causantes de daño, cifra por debajo de la media nacional.

A pesar de los datos, Santiago Velázquez asegura que el vandalismo vial es un problema social y que al sector de la aseguradoras les cuesta unos 930 millones de euros al año. El 60% de los conductores tiene seguros a terceros que no les cubren los daños propios lo que, si no se coge in fraganti a la persona que está cometiendo el vandalismo, los daños no los cubre el seguro y al final pagan “justos por pecadores”.