La vacunación contra la gripe y la covid comienza en los centros de salud de Huesca

Este lunes ha comenzado en los centros de salud la vacunación contra la gripe y el covid para los mayores de 80 años, las personas de alto riesgo y los niños de entre 6 meses y 11 años. La campaña entra así en una nueva fase con el objetivo de adelantarse al aumento de los contagios y conseguir que los grupos más vulnerables lleguen protegidos a las próximas semanas.

Decenas de personas han pasado en esta primera jornada de vacunación por alguno de los centros de Salud de la capital oscense. Begoña Pérez Fajardo, enfermera del Ramón y Cajal en el Perpetuo Socorro insistía en que la vacunación en muy necesaria sobre todo en los grupos de riesgo. "Los estudios confirman que al estar vacunado si se coge la gripe hay menos complicaciones y se pasa de forma más leve".

En campañas anteriores, la vacunación alcanzaba una cobertura del 85%, una cifra que ha ido descendiendo hasta situarse en torno al 70% en la actualidad, datos que son extensibles a toda la comunidad autónoma. Perez Fajardo señala que esperan recuperar las cifras de años anteriores y ha animado a vacunarse y a “no dejarse guiar por recomendaciones de influencers u otras habladurías sin ningún criterio sanitario”.

La campaña 2026-2027 amplía la vacunación infantil hasta los 11 años. Hasta la temporada pasada, la recomendación llegaba únicamente hasta los 7 años. Se han llevado campañas en numerosos centros educativos y hoy los profesionales de los centros de salud como el Ramón y Cajal también han acudido a las aulas de centros como el Pío XII o San Vicente.

Para facilitar el proceso de vacunación, los ciudadanos pueden solicitar cita a través de la aplicación SaludInforma o en su centro de salud de referencia.