‘Unión y Tradición’, de Diego López gana el concurso de carteles de las fiestas de Sabiñánigo

Sabiñánigo ya tiene cartel de fiestas tras designar como ganador la obra de Diego Pérez para enmarcar los festejos de la localidad, del 21 al 25 de julio. El ganador se ha mostrado ilusionado al ver cómo su obra ‘Unión y Tradición’ ha sido elegida como el cartel del programa de fiestas 2023.

Diego Pérez es de Sabiñánigo, estudió Bachiller de Arte y después un grado superior de gráficas y otro de ilustración. Dice que está muy contento, “no me esperaba ganar”. Con su cartel ha querido mostrar “la tradición de la colgada de pañoletas de las peñas en el quebrantahuesos de la rotonda de la plaza España. Este lugar, donde nos juntamos todos al empezar las fiestas y donde las terminamos”. Añade que es uno de los monumentos escultóricos “que más me gusta de Sabiñánigo y me ha gustado dibujarlo y más para un fin festivo”.

De los 20 carteles presentados este año al concurso, el Consejo Sectorial de Fiestas seleccionó tres para la votación popular. Tras el recuento de los 630 votos recibidos de forma presencial y online, la votación popular ha quedado de la siguiente manera: ‘Unión y Tradición’ ha sido el ganador con un 38,6%, el segundo con un 34,7% ha sido el cartel ‘Sabiñánigo 2023, la puerta a la diversión’ y el tercero ‘Sabiñánigo en Santiago es de colores’ ha recibido un 26,7% de los votos.