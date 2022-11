Las últimas lluvias apenas alivian la situación de Vadiello

Las últimas lluvias apenas han ayudado a remontar al embalse de Vadiello. El agua embalsada ha subido tan solo en un 0,01 %, lo equivalente a diez mil metros cúbicos. La situación del principal abastecimiento de agua de boca de la ciudad de Huesca y de otros 48 núcleos de población sigue siendo preocupante, ya que tan solo cuenta con 1,78 hectómetros cúbicos, lo equivalente a un 11,5% de su capacidad.

El concejal de Servicios Generales, Roberto Cacho, no cree que se pueda hablar de mejora de la situación y apunta que hay que seguir manteniendo las medidas y no bajar la guardia. No obstante, Cacho ha señalado que se podrían flexibilizar las restricciones en algunos municipios porque las lluvias sí han mejorado la situación de algunos acuíferos.

Mientras tanto ya está disponible la nueva planta junto al CEEI que garantiza la potabilización diaria de 180 litros por segundo, es decir, un 90% de la necesidad de la ciudad. Actualmente el 65 % del consumo de agua de la ciudad de Huesca llega desde Valdabra. El resto es un complemento que se continúa cogiendo de Vadiello, unos 35 litros por segundo que son cifras mínimas