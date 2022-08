UGT denuncia el elevado precio de vivienda para los trabajadores del Pirineo

Según el sindicato hay personas que rechazan empleos de temporada porque no encuentran alojamiento o no lo pueden pagar, ya que, los salarios medios de la hostelería en Huesca o de las estaciones de esquí rondan los 1.200 euros. También, han encontrado situaciones en las que a las personas no les compensa aceptar el trabajo porque tienen que ir a turnos partidos y las viviendas se encuentran a 30 o 40 km. Por ejemplo, en el Valle de Tena, hay personas que se desplazan hasta Sabiñánigo para conseguir precios más asequibles. En Panticosa se ha llegado a pedir 800 euros de alquiler al mes por pisos de 50 m2.

Además, son escasos los hoteles que pueden facilitar alojamiento a los empleados. Pero hay casos, como en el convenio colectivo Aramon, que se les abona el desplazamiento desde el domicilio, justificándolo con un contrato de alquiler. UGT propone que se cree un parque público de vivienda de alquiler en los Valles en colaboración con la administración local y autonómica.

El precio medio por m2 de alquiler en julio en la provincia de Huesca, apenas dista cuatro décimas de los precios de la provincia de Zaragoza. Además, Huesca despunta en el aumento de los precios desde el trimestre anterior en abril de 2022, con una subida desde entonces de un 6’10%, coincidiendo con la época estival.

Desde el sindicato UGT apuntan que se percibe un cambio de tendencia en la opción residencial, del 2018 al 2021 el porcentaje de personas que vivía en una casa de alquiler pasó del 18% al 26%. Sin embargo, en 2022 ha descendido por primera vez en los últimos 5 años y se sitúa en el 23%. Los análisis por edad indican que en todos los tramos se percibe un creciente interés por la propiedad de vivienda, debido a una demanda insatisfecha con el alquiler. Pero la compra también tiene dificultades que obligan en mayor medida a los jóvenes a regresar al mercado de arrendamiento. Quienes prevén comprar, pero no están buscando lo hacen principalmente por alta de ahorros, mientras que los que descartan comprar lo hacen por su situación laboral. Por lo que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, insistía en que se deben mejorar los contratos laborales.

De esta manera, desde UGT avisan de que, si CEOE no negocia una subida de los salarios, las movilizaciones van a ser muy importantes en todo el país.