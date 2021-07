Los turolenses volverán a concentrarse en defensa del tren

La protesta se ha hecho coincidir con el 120 aniversario de la llegada del tren a Teruel y por eso los convocantes quieren conmemorar esa efemérides con una doble concentración. Aunque no se trata de una celebración festiva, y el lema lo deja bien claro: “RENFE Y GOBIERNO DE ARAGON EXPULSAN A LOS TUROLENSES DEL FERROCARRIL”.

El objetivo, según ha explicado el presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Polo, es reflejar el rechazo de la sociedad turolense al preacuerdo al que ha llegado el ejecutivo autonómico con el gobierno central, que contempla la sustitución del ferrocarril Teruel-Valencia por un nuevo sistema de taxis o micro-buses bajo demanda.

En este sentido, el Consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha dicho que este tipo de manifestaciones no hacen sino perjudicar las negociaciones y ha vuelto a agradecer la intercesión del Presidente Lambán en las mismas. No obstante, Soro ha adelantado que no dará por bueno cualquier acuerdo que se plantee.