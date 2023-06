Tres detenidos por tráfico de drogas en la N-330

La Guardia Civil detuvo a tres hombres, de entre 24 y 26 años, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, al transportar en el vehículo en el que viajaban diversas sustancias estupefacientes.

La detención se llevó a cabo mientras los agentes realizaban un servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la travesía de Villanúa, cuando dieron el alto a un vehículo ocupado por los tres varones residentes en Barcelona.

El turismo no tenía seguro en vigor y no había realizado la revisión de la ITV, que estaba caducada. Además, ante la actitud nerviosa del conductor y su deseo de abandonar el lugar, los agentes registraron el maletero del vehículo y encontraron una mochila con dos bolsas con 91 gramos de cocaína y 300 gramos de hachís. La Guardia Civil también intervino un pasaporte que no pertenecía a ninguno de los detenidos.