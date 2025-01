Tres colegios de Zaragoza se quedan sin primer plato al detectar "algo raro" en el arroz con tomate

El portavoz de la Plataforma Come Pública, Genaro Delgado, pide que alguien dé explicaciones sobre qué motivó exactamente la retirada de los primeros platos de arroz con tomate que tocaba servir el pasado viernes en tres colegios de la provincia de Zaragoza donde la empresa Serunión tiene la concesión de la conocida como línea fría.

Fueron las monitoras de uno de los colegios las que tras calentarse la comida, detectaron "algo raro" en el sabor, algo que según Come Pública debería haberse detectado antes por parte de la empresa o los responsables de cocina. Inmediatamente, se dio la instrucción a todos los centros de no servir ese arroz con tomate, aunque al menos uno no fue informado y el arroz llegó a las mesas. La mayoría pudo sustituirlo por el primer plato previsto para este lunes, y tres de ellos sólo pudieron servir la merluza que había de segundo con una ensalada y el postre.

Genaro Delgado señala que esta empresa ya ha tenido problemas similares anteriormente por presencia de larvas, moho o servir comida pasada. De hecho, ha explicado que hace un año perdieron el contrato que tenían en el País Vasco. Desde esta plataforma exigen al Gobierno de Aragón más inspecciones de calidad a los comedores escolares para evitar problemas como el del pasado viernes.