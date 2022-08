Todo listo en Huesca para disfrutar de unas fiestas multitudinarias

Todo está listo en Huesca para que den comienzo las fiestas de San Lorenzo. Los oscenses no ocultan sus ganas de fiesta y cuentan las horas para el estallido del chupinazo mañana martes. La ciudad ofrece más de mil plazas hoteleras que se llenarán estos días. De hecho la ocupación roza el cien por cien hasta el 15 de agosto y es prácticamente imposible encontrar sitio para comer o almorzar en cualquiera de las jornadas festivas. El presidente de los hosteleros, Carmelo Bosque ha reiterado que la hostelería está "perfectamente preparada" para dar el mejor servicio en esta semana grande. Y valora al respecto que solo el 8% de los establecimientos de la asociación haya pedido ampliar terraza. Asimismo, insiste en que en San Lorenzo no van a subir los precios y dice que no habrá problemas derivados de la escasez de hielo.

A lo largo de este lunes, las brigadas municipales han dado los últimos retoques a los detalles pendientes. Todos los escenarios ya están a punto y en el recinto ferial hoy ha finalizado el montaje de 60 atracciones. Ahora solo queda esperar a que comience y disfrutar de la fiesta, eso sí todas las instituciones coinciden en hacer un llamamiento a la prudencia y al respeto para que sean unas fiestas seguras para todos. El concejal de Fiestas Ramón Lasaosa animaba a oscenses y visitantes a disfrutar de la fiesta. Con un presupuesto que ronda los 778.000 euros, el programa de este año ofrece cerca de 300 actos para todas las edades y con la calle como escenario preferente.

Las fiestas contarán con un dispositivo de seguridad que contará con unos 150 efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Policía Adscrita y Guardia Civil, con especial atención a los actos más multitudinarios. Paralelamente se cuenta con otro dispositivo de prevención con el objetivo de promover unas fiestas saludables con el objetivo de reducir los riesgos relacionados con el uso/abuso de alcohol, especialmente en menores, colaborar en la prevención de situaciones que vayan en contra del respeto a la igualdad de género y las agresiones sexistas y apostar por la prevención de afecciones a la convivencia”. Entre el 9 y el 14 de agosto trabajará un equipo de 7 educadores, coordinados con los agentes de la Policía Local, para la observación, detección, apoyo e intervención de situaciones de riesgo, especialmente con menores. Este grupo actuará de 11.00 a 3.00 en algunas de las zonas de mayor concentración de jóvenes como el parque de la Manzana, la plaza Navarra, la plaza López Allué, el parque Miguel Servet, el recinto ferial o los exteriores del Palacio de Congresos. Además, este año se refuerza la intervención el día 9 por la mañana con dos educadoras en el dispositivo sanitario localizado detrás del Casino.

Por otro lado también se activan puntos violetas contra las agresiones y los 'pinchazos'. En concreto, el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) han dispuesto puntos de prevención e información ante la violencia machista y dos puestos de atención especializada en diferentes espacios festivos. Uno en la plaza de Navarra, desde las 16 horas del día 9 hasta las 8 de la mañana del día 10 y otro que se abrirá los días 12, 13 y 14 en el exterior del Palacio de Congresos de 21 a 8 horas. Y por su parte Cruz Roja también pone en marcha un dispositivo sanitario en el que van a colaborar 55 voluntarios y que estará presente en medio centenar de actos del programa festivo. Todos los actos multitudinarios contarán con ambulancias de Soporte Vital Básico. Dicho dispositivo será más amplio durante la mañana del día 9, cuando se contará con un total de ocho ambulancias repartidas en diferentes puntos de la ciudad y con un puesto médico avanzado en travesía Ballesteros que estará operativo de 10.00 a 15.00 horas. también habrá un puesto sanitario en la parte posterior del Casino.

Además, las peñas ponen fin a una campaña de socios que ha superado todas las expectativas, con más de 6.000 socios inscritos. (2.500 Laurentina, cerca de mil Los que faltaban, más de 800 La Parrilla, Los 30 unos 700, Zoiti cerca de 600, 10 de agosto 400 y Albaca Reberde 150).