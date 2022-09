Somos Más: "La violencia machista no entiende de edad ni clase social"

Mari Carmen dormía cuando su ex pareja logró acceder a su vivienda en plena madrugada para propinarle una brutal paliza que cuatro días después ha acabado con su vida. De este modo, Mari Carmen es la primera víctima mortal por violencia machista en Aragón y la número 29 en España. Para condenar estos crímenes la asociación Somos Más ha convocado una concentración para el viernes a las 18:00 en las escaleras de la Plaza de España.

La presidenta de esta asociación de mujeres supervivientes de violencia de género, Natalia Morlas, señala que este nuevo crimen no hace sino poner de manifiesto que el sistema continúa fallando y que medidas como la orden de alejamiento que pesaba sobre el ex marido de Mari Carmen no son suficiente para proteger a una mujer de su maltratador. Desde Somos Más piden que las penas sean más duras, se cumplan íntegramente y no se concedan permisos penitenciarios a quien ha manda a una mujer al cementerio.

Morlas ha querido subrayar que la violencia machista no entiende de edad ni de clase social. Asegura que es un error que el perfil de las víctimas se asocie al de mujer de mediana edad con escaso nivel cultural y dependencia económica de su agresor porque una víctima puede ser una chica de 18 años o una señora de avanzada edad. Y recalca que tampoco el maltratador presenta un perfil concreto.