Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se sube el sueldo de los docentes

Los sindicatos de la enseñanza amenazan con movilizaciones si el Gobierno autonómico se niega a mejorar sus condiciones para que los docentes aragoneses dejen de ser los peor pagados de España. Tras cinco reuniones sectoriales en las que apenas ha habido avances, la última oferta del Ejecutivo plantea una subida salarial del 5%, pero a cambio de dar marcha atrás en los acuerdos que han permitido reducir el horario lectivo.

Solo Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia han mantenido las 20 horas lectivas para los maestros y las 25 para profesores de Secundaria, como plantea el Gobierno aragonés, pero allí los docentes cobran por ello un complemento de entre 500 y 700 euros mensuales, que aquí no se les ha ofrecido. También viven una situación similar en la Comunidad de Madrid, y allí los docentes han ido a la huelga.

La secretaria de educación de UGT Aragón, Medea Gracia, considera una "vergüenza" la actitud del director general de Personal del Departamento de Educación. "Realmente no está subiendo el salario, nos está engañando. Está moviendo presupuesto de un sitio a otro, gana dinero y encima se quiere poner la medalla. No dignifica la profesión docente, incumple los avances ya conseguidos y retrasa el calendario de negociación. En el caso de que no nos presente una propuesta, manteniendo nuestros acuerdos y con una subida salarial que nos coloque en la posición que nos merecemos, saldremos a la calle, eso seguro", afirma.