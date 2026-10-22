Sijena Sí conmemora este sábado los 90 años del arranque de las pinturas

Este sábado 24 de octubre se desarrollará en Sijena la jornada “Memoria, Verdad y Justicia” con la que la Plataforma Sijena sí, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el Gobierno de Aragón quieren conmemorar los 90 años del arranque de las pinturas de la Sala Capitular.

Fue en octubre de 1936, cuando Josep Gudiol, funcionario de los museos de Barcelona, tomó la decisión de arrancar dichas pinturas tras la quema del monasterio. Una controvertida salvación que dio lugar a un largo litigio que, 90 años después, está pendiente de la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que condena al MNAC a devolver las pinturas arrancadas.

La jornada arrancará a las 9.30 en la casa natal de Miguel Servet en Villanueva de Sijena, con cuatro ponencias que abordarán el conflicto patrimonial desde el punto de vista histórico, judicial, técnico e institucional. El exalcalde del municipio, Alfonso Salillas, uno de los impulsores de los procesos judiciales para recuperar el patrimonio, analizará el arranque de las pinturas y el papel desempeñado por Josep Gudiol. Posteriormente el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, repasará el largo recorrido judicial para conseguir su devolución. Además, Alfonso Monforte, especialista en restauración patrimonial, que analizará los desafíos técnicos de la reinstalación de los murales, y Pedro Olloqui, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, hablará sobre la vinculación histórica entre Aragón y Sijena.

Al término de las ponencias se celebrará un acto junto a la sabina del centenario, plantada en 2023 por niños de la zona con motivo de los cien años de la declaración del conjunto como Monumento Nacional. Para finalizar tendrá lugar un acto simbólico en la sala capitular y una comida de convivencia.