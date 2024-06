PSOE Huesca: "Ha sido un primer año triste, de nula gestión y mucha confrontación"

El PSOE hace un balance triste tras un primer año del PP al frente del Ayuntamiento de Huesca con nula gestión y mucha confrontación. La portavoz del grupo municipal, Silvia Salazar, señala que se han vivido situaciones inauditas en un Ayuntamiento en el que siempre se había mantenido el respeto entre grupos políticos”.

Para la portavoz del PSOE; la ciudad no ha progresado en un año porque el nuevo equipo de gobierno no está gestionando. Frente a ello Salazar destaca el trabajo realizado por los socialistas para sacar adelante 12 propuestas, 7 de ellas por unanimidad, entre ellas la reurbanización de las calles Padre Huesca, Aínsa, Lanuza y parte de Gibraltar, también el impulso a la vivienda social en el Polígono Harineras, la recuperación de las ayudas al sector del taxi para ofrecer un servicio adaptado a personas con movilidad reducida o el primer plan de economía social. “Esto que demuestra que si nos sentamos a hablar, se puede avanzar”. Pero, en este sentido, ha criticado “que Lorena Orduna prefiera mantenerse en la disputa constante antes que llamar al PSOE para llegar a acuerdos que beneficien a los oscenses”.

Entre las cuestiones sin resolver y que preocupan al PSOE está el cierre de Santo Grial y la incertidumbre por el futuro del PAC Pirineos. En este punto Salazar ha señalado que Orduna no se ha posicionado con los oscenses sino con Azcón. “El Centro de Salud Santo Grial lleva ya 2 meses cerrado, no hemos visto ninguna foto de la alcaldesa que nos haga pensar que es algo temporal, y la incertidumbre sobrevuela el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Pirineos. En los dos casos, la Señora Orduna ha votado en contra de pedir un compromiso por escrito a su amigo Jorge Azcón que nos asegure que no vamos a perder ninguno de los dos servicios”, ha apuntado.

Los socialistas critican asimismo el nuevo modelo de participación planteado con la alcaldesa. "Ahora es mucho más selectivo y dirigido a sus intereses", ya que se reduce a encuentros mensuales de los concejales con 6 u 8 ciudadanos, mientras que se ha relegado otros consejos reglados de participación que ya existían.

Salazar ha criticado asimismo el incumplimiento de la prometida rebaja de impuestos que se ha quedado en 4 euros por recibo del IBI. Sobre el turismo y la intención de Orduna de “poner a Huesca en el mapa”, Salazar señala que de momento sólo hay un Plan de Sostenibilidad que Europa aprobó a finales del anterior mandato, con 2 millones para invertir, y lo único que se ha presentado es una estrategia con 5 ejes. Y se ha mostrado especialmente crítica con Orduna por "hipotecar el futuro de la ciudad al frenar la captación de fondos europeos".