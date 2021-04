Un Sermón de las Tortillas diferente

Este año no se pueden reunir más de seis personas no convivientes al aire libre. No se puede fumar si se está acompañado, no se puede beber alcohol, salvo como acompañamiento de la comida, y tampoco se puede cantar ni bailar. Para vigilar que se cumplen las normas habrá presencia policial constante en Fuente Cerrada y otros lugares de esparcimiento de la ciudad.

La concejal de seguridad, Ana Oliván, ha insistido en que se van a controlar con el dron de la Policía Local no solo las zonas de merenderos, sino también los chalets.

El subdelegado del gobierno en Teruel, José Ramón Morro, indicaba que la Guardia Civil apoyará el dispositivo especial con presencia de unidades de seguridad ciudadana y del Seprona, ya que hay turolenses que habitualmente eligen parajes de fuera de la capital.

También ha cambiado el menú que los turolenses han elegido para el día de hoy. Muchos se han decidido por ir a comer a un restaurante, y los que van a pasar el día al aire libre han hecho compras más ligeras porque según Daniel Sánchez, administrador de las carnicerías Hermanos Sánchez Andrés, a la mesa también se sientan menos comensales.