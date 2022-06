Seleccionados los ciudadanos para el H100

Huesca ya cuenta con los cien ciudadanos que, a partir del próximo día 18 de junio, se encargarán de identificar las propuestas de mejora y de futuro de los barrios de la ciudad dentro del proceso “H100. La Huesca que queremos”, que impulsan el Ayuntamiento de Huesca y la dirección general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Estos ciudadanos, -elegidos por sorteo, manteniendo la representatividad de la ciudadanía oscense en cuanto a género, edad, origen geográfico, nivel de estudios y código postal- mantuvieron ayer martes su primer encuentro en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, preparatorio de la cita del sábado 18.

Este macro proyecto de participación ciudadana persigue alinear la estrategia del Ayuntamiento de la capital oscense con las preocupaciones de la ciudadanía, a través de la voz de los ciudadanos, que serán los encargados de identificar propuestas de mejora y de futuro respecto de los barrios y del conjunto de la ciudad. De esta forma, se busca dar voz a una ciudadanía diversa y que habitualmente no participa en las decisiones de su municipio, en un ejercicio de innovación democrática. El objetivo es crear una pequeña representación a escala de la ciudad de Huesca.

La participación en este encuentro es voluntaria por lo que se ha preseleccionado y contactado con un número superior a las 100 personas buscadas, ante la certeza de que no todas las personas contactadas van a confirmar la asistencia. A estas personas preseleccionadas se les remitió una carta personalizada de invitación acompañada de llamadas telefónicas de refuerzo. Si la persona con el perfil seleccionado no confirmaba o no desea participar era sustituida por otra persona con sus mismas características en un siguiente envío de cartas, así sucesivamente hasta conseguir la composición definitiva del H100.

Se han enviado un total de 1.706 cartas en cinco envíos postales, a partir de las cuales 151 personas han confirmado su deseo de participar en el H100. De estas 151, 51 de ellas pasan a ser suplentes en el caso de que alguna de las 100 seleccionadas comunique que no puede asistir.

El H100 transcurrirá durante la mañana del sábado 18 de junio frente al casino de la plaza de Navarra de Huesca, con seis mesas ciudadanas (una por cada código postal). En paralelo, para las personas que no hayan sido seleccionadas pero quieran hacer aportaciones para su barrio o ciudad se abrirá un espacio de participación online entre el 18 y el 30 de junio en https://h100.huesca.es

Asimismo, se celebrará una reunión de la Ciudad de las niñas y los niños orientada a recoger su igualmente su visión de futuro para Huesca. Finalmente, el Ayuntamiento de Huesca junto con su consejo ciudadano y los ciudadanos voluntarios que quieran continuar con el proyecto, continuarán trabajando tras el verano en el desarrollo de las propuestas recogidas, esperándose presentar un informe final a la ciudadanía en el último trimestre del año.