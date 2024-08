Seis fichajes y cinco salidas a poco más de una semana para el cierre de mercado

El 30 de agosto a las 23.59 horas finaliza el mercado de fichajes para los clubes de LaLiga Hypermotion. Entre ellos un Real Zaragoza que apura todavía la ventana veraniega para terminar de conformar su plantilla, con no menos de 11 movimientos todavía por realizar en la mesa del director deportivo, Juan Carlos Cordero.

Comenzando por las salidas, donde figuran nombres como Jaume Grau, el más cerca de salir al fútbol portugués, o Sinan Bakis, la gran decepción de la pasada campaña. En el turco se depositó la confianza del gol en la 23-24 y, lesiones graves mediante, terminó el año sin saber lo que es marcar con la camiseta del Real Zaragoza. Su alto salario, sumado a que de momento ningún club se ha querido hacer cargo de la totalidad del mismo, están frenando su marcha.

En situación similar, sabiendo que tienen que salir, se encuentran Marcos Baselga, Jair Amador y Sabin Merino. El primero ha encadenado cesión tras cesión y no convence a Víctor Fernández, por lo que todo apunta a su obligada salida. Por su parte, el central luso todavía tiene mercado en el panorama futbolístico, pero todavía no se termina de cerrar su marcha porque ningún club se hace cargo del 100% de su salario. Y Sabin, una de las fichas más altas de la plantilla, no cuenta de momento con propuestas atractivas.

FICHAJES

No son menos las tareas que debe llevar a cabo Cordero en materia de incorporaciones. A la reestructuración casi completa que pedía Víctor Fernández le quedan todavía seis piezas para completar el puzzle. Con la operación salida atascada, los blanquillos buscan en el mercado dos centrales, un mediocentro físico, dos extremos y un delantero.

Urge especialmente, por cuestión de número, la posición defensiva. Ahí figuran Lluís López y Bernardo Vital, titulares en Cádiz, pero también Jair Amador tuvo minutos ante los calambres del central luso, que apareció en el once con apenas dos entrenamientos junto al equipo.

Faltará conocer también si este año existen o no las sinergias en forma de cesiones con el Atlético de Madrid. El Real Zaragoza quiere a Adrián Niño, con nueve goles en 37 partidos en Primera RFEF, pero de momento el entrenador del filial colchonero, Fernando Torres, frena su marcha al considerarlo pieza clave.