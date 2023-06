El Seat 600, el clásico que no envejece tras 66 años

LEER MÁS Un Seat 133 protagoniza las jornadas de Vehículos Históricos

El Seat 600 cumple 66 años. Tal día como hoy, un 27 de junio de 1957 salió de la factoría de la Zona Franca de Barcelona el primer 600, aunque no fue el primero en matricularse, no salió a las carretas hasta el 5 de diciembre de ese mismo año. En aquel momento costó 65.000 pesetas.

Este primer 600 se dio de baja en Valencia en febrero de 1985. José Sáenz de Urturi, presidente de la Asociación Aragonesa Amigos del 600, explica que no era un coche fácil de conducir, ya que no tenía dirección asistida y los mecanismos de hoy en día que facilitan la conducción no existían en aquel momento.

Lo que es cierto es que el 600 todavía goza de buena salud gracias a los coleccionistas y amantes de este vehículo que marcó a toda una generación y que todavía podemos ver por las carreteras. Sáenz de Urturi cuenta cómo todavía hay 600 en garajes y graneros de pueblos que, con una buena puesta a punto, funcionarían perfectamente.

Desde la Asociación organizan concentraciones y aprovechan en verano para realizar viajes y concentraciones en municipios para mostrar diferentes modelos de estos vehículos.