Sara Fernández: "No se contempla un segundo recinto en próximos Pilares"

Sara Fernández reconoce que el Espacio Zity se queda pequeño como principal recinto festivo del Pilar: La prueba está que en mayo se agotaron los abonos el primer día que se pusieron a la venta. No obstante, la concesión del Espacio Zity finaliza este año, lo que permitirá elaborar un nuevo pliego que mejore las condiciones del recinto.

La consejera municipal lamenta que la Federación Interpeñas se haya quedado sin espacio propio, tras no encontrar cabida en el Espacio Zity y fracasar el proyecto del Espacio River en el Parque Deportivo Ebro, que no ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento al no reunir todas las condiciones de seguridad. Sobre la posibilidad de volver a contar con dos grandes espacios de ocio en el Pilar, ha argumentado que no es viable porque los recursos municipales no se podrían optimizar.

En cuanto a las expectativas para los próximos días, Fernández está convencida de que esta edición del Pilar volverá a batir récords de participación y visitantes. Señala que para configurar el programa de fiestas, que cuenta con más de 500 actos, ha habido que hacer un esfuerzo económico considerable como consecuencia de la inflación, pero destaca el importante retorno económico y de imagen que tiene para la Ciudad.