Salud Pública notifica 365 contagios y preocupan Ejea y Jaca

Preocupación en Jaca por el aumento continuado de casos de coronavirus. Esa zona básica de salud ha registrado en la última jornada 19 nuevos contagios elevando la incidencia acumulada hasta los 307 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha mostrado gran preocupación por unos datos que califica de malos y que, advierte, irán en aumento en los próximos días.

Ha reconocido, además, que la preocupación ahora se centra en los jóvenes y no tan jóvenes que no están tan concienciados. Con esta situación y al margen de las decisiones que pueda tomar sanidad, el alcalde pide a los vecinos y vecinas de Jaca que limiten al máximo la vida social y eviten cualquier contacto que no sea imprescindible. Alerta de que están en una situación similar a la vivida antes de la ola del pasado mes de octubre. Datos muy malos a poco más de una semana del Primer Viernes de Mayo. Obviamente no hay celebraciones oficiales y Juan Manuel Ramón ha pedido encarecidamente que tampoco las haya a nivel privado.