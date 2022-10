La reventa, entre la legalidad y la ausencia de normativa

Los responsables del Espacio Zity de Valdespartera han alertado de algunas páginas web que están cobrando más de 50 euros por pases que no llegan a los 15 euros. Un sistema de reventa de entradas del que no hay una normativa unitaria. José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, explica cómo hay diferentes normativas autonómicas, aunque no una estatal.

La conocida como “reventa callejera” está prohibida desde los años 80, pero la aparición de los medios tecnológicos hace necesaria una actualización de la normativa. Las infracciones por la reventa van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros dependiendo de la circunstancia.

Entre los riesgos de comprar en reventa es que el consumidor no está cubierto ante la suspensión del evento, se puede caer en una situación de fraude al venderse más entradas de las disponibles o incluso a que una vez realizado el pago no se reciba la entrada. Por lo que lo mejor es siempre acudir a las páginas webs y taquillas autorizadas.