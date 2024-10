El reglamento del cannabis medicinal se queda corto para los pacientes

LEER MÁS Piden regulación para el cannabis terapéutico y para todos los públicos

La utilización del cannabis terapéutico es una medida en la que se comenzó a trabajar en 2021, asentando las bases para que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), diera su visto bueno en los casos de esclerosis múltiple o determinados tipos de epilepsia o cáncer.

La prescripción de su consumo sólo la podrán realizar médicos especialistas, el tratamiento quedará registrado en la historia médica y sólo se dispensará en las farmacias hospitalarias. En principio está restringido al uso de fórmulas magistrales, siempre excluyendo los cogollos. Algo que los pacientes no comprenden y que hay fórmulas eficientes para el dolor como el vapeado o aceites elaborados con esos cogollos.

Desde la asociación “Dosemociones”, Ekais Alirregoitia, cuenta que podría haber sido más ambicioso con este reglamento. Se valora que se haya hecho este borrador, pero consideran que el paciente debería haber estado en el centro de la ley y, sin embargo, se queda fuera, además de ser muy restrictiva para el acceso al cannabis medicinal.

Uno de los aspectos que los pacientes no acaban de comprender es que se limite su prescripción a cuatro enfermedades, concretamente a los síntomas de cuatro patologías porque hay personas que tienen síntomas similares, pero de otras enfermedades. Un ejemplo que pone Alirregoitia es que una persona que tenga espasmos, pero no esté diagnosticada de esclerosis múltiple no podrá tener acceso al cannabis.

El portavoz de Dosemociones explica que la prescripción debería dejarse en manos de los profesionales médicos, que se les forme y decidan ellos qué síntomas son susceptibles de tratar con cannabis terapéutico. Para ello habría que extenderlo a médicos de atención primaria, no sólo especialistas ya que las listas de espera demoran la atención a los pacientes.

Otro de los aspectos que se debería de mejorar está relacionado con el hecho de que sólo se pueda dispensar en las farmacias hospitalarias. Los pacientes cuentan cómo el acceso a estos lugares no es sencillo para personas que viven a kilómetros de su centro hospitalario más cercano.