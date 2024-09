¿Por qué se caen las hojas en otoño?

LEER MÁS El otoño será más cálido de lo habitual en Aragón

El otoño suele regalar paisajes de ensueño, sobre todo en los bosques, que cambian su color verdoso por el rojizo y amarillo. Pero ¿se han planteado alguna vez porque se caen las hojas de los árboles en esta época del año? El investigador del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Eduardo Notivol, explica que se trata de un proceso que parece muy simple pero que conlleva algo más complejo.

Notivol cuenta cómo se trata de un mecanismo de autoprotección y de ahorro de energía, ya que en las hojas es donde se desarrolla el proceso de fotosíntesis (la hoja absorbe CO2 y desprende oxígeno para producir energía). Al llegar el otoño, las condiciones ambientales y climáticas no son las más favorables, por las que, como medida de protección, los árboles se desprenden de las hojas para que no se congelen y porque al haber menos luz y temperaturas más bajas, no se realizan los procesos habituales.

Algo en lo que incide también el investigador del CITA es que todos los árboles y plantas realizan este proceso en un momento u otro, según estén catalogados como árboles de hoja caduca o perenne.

Los cambios de tiempo y de clima también afectan a este proceso de la caída de la hoja. Eduardo Notivol explica que el clima también altera los ciclos circadianos de los árboles, al igual que en las personas. Incluso, los periodos de sequía o altas temperaturas también hacen que, para regularse, las plantas se defiendan y se desprendan de las hojas como método de defensa para mantener todo el agua posible y así rebrotar al año siguiente, si pueden.