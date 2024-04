¿Qué beneficios tiene leer en voz alta a los bebés?

Leer a los niños en voz alta es beneficioso para los niños en todas las etapas. Esta acción que realizan muchos padres cuando van a acostar a sus hijos tiene muchos beneficios porque se les estimula la función cognitiva, afectiva y cerebral, tal y como indica la doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Pero también hay otras muchas razonas como:

Al escuchar pausadamente las palabras, favorece la adquisición del lenguaje

Ese aprendizaje repercute de forma directa y positiva en el desempeño escolar

Influir en el desarrollo porque a través de la voz del padre o la madre, se escucha, se piensa y despierta la curiosidad y la imaginación

Se trabajan las emociones.

Además, la doctora Cenarro insiste en el beneficio que la lectura en voz alta tiene no sólo para el niño que escucha atento sino también para quien lee porque se establece un momento especial y único de emociones que tiene también repercusiones positivas. De hecho, hay estudios, como indica la doctora, que demuestran cómo las lecturas a través de una pantalla o de cualquier otro dispositivo no tiene los mismos efectos en el niño, ya que, a través de la imagen, no tienen porqué desarrollar la imaginación

La recomendación que hacen los pediatras es que se lea a los bebés nada más nacer y hasta que los niños lo demanden. Incluso hay investigaciones en el Hospital 12 de octubre que demuestra los beneficios a nivel afectivo y cognitivo que tiene la lectura en voz alta para los niños prematuros.