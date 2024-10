El PSOE pide un pleno extraordinario para abordar la preocupante situación de la sanidad

El PSOE reclama la celebración de un pleno extraordinario en la Diputación de Huesca para abordar el "grave deterioro" y los "recortes" de la sanidad pública en la provincia. Los socialistas han mostrado especial preocupación por la situación en el Hospital de Barbastro y en los centros de salud de las zonas rurales.

Tras la petición de los socialistas, el pleno deberá celebrarse antes del próximo 7 de noviembre. Para el portavoz y la viceportavoz del PSOE, Antonio Biescas y Gema Betorz, la sanidad aragonesa pasa "por su peor momento". Esta situación, aseguran, "se ve agravada todavía más en la provincia de Huesca".

"Las declaraciones de Bancalero de que todo va mucho mejor no nos convencen, la situación es vergonzosa ya que se están creando agravios comparativos con otras zonas de Aragón", han apuntado. Desde que Azcón gobierna en Aragón, la atención no ha hecho más que empeorar en el Alto Aragón”.

Se preguntan "cuándo convocarán manifestaciones por la falta de reumatólogos en Huesca, Jaca y Barbastro o por el cierre de camas en Fraga". Hay 8 para una población de 25.000 habitantes, es una vergüenza” y ha continuado explicando que “coger cita para atención primaria, si no es para dentro de una semana, es prácticamente imposible. Las listas de espera no dejan de crecer y lo último es ese anuncio del consejero Bancalero de suprimir la figura de los médicos de atención continuada.