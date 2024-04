El PSOE pide paralizar la moción de censura en Sariñena

El PSOE altoaragonés respalda la labor del alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, y sus concejales, y pide a PAR, PP y CHA sensatez y una reflexión sobre si la moción de censura que han presentado y que se votará en pleno del próximo 11 de abril, “es lo que interesa a los vecinos o algún político de Sariñena” y si “se debe seguir adelante.

“El jueves se votará una moción de censura contra el PSOE porque hemos llevado a la fiscalía unas irregularidades que, de haber guardado en un cajón, habrían terminado con este alcalde denunciado por prevaricación”. De este modo se expresaba Juan Escalzo, alcalde de Sariñena en una rueda de prensa convocada este lunes en la que ha pedido “sensatez y paralizar la moción: debemos pensar en nuestro pueblo, en lo que le beneficia al conjunto de los vecinos y no solo a uno de ellos”. Escalzo ha lanzado una pregunta a Francisco Villellas, candidato a la alcaldía: “¿va a evita que Salvador Ariste devuelva el dinero que, según todos los informes, ha cobrado de manera irregular?”. Escalzo ha explicado que según los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca, el pleno tiene que aprobar el expediente de reintegro, “¿va a comenzar su mandato mirando para otro lado en un supuesto caso de corrupción? Sariñena no merece algo así”.

En este sentido, tanto Fernando Sabés, Secretario General del PSOE Alto Aragón, como la Secretaria de Organización, Elisa Sancho, han respaldado la actuación de Juan Escalzo. Esta última ha explicado que “si él no hubiera cumplido con su responsabilidad, hoy estarían imputados los dos: tanto el alcalde de Sariñena como el funcionario denunciado, Salvador Ariste” y ha asegurado que “desde el primer momento se ha informado de todo el proceso a Francisco Villellas, pues fue quien nombró a Ariste como interventor accidental y por tanto debía estar al tanto de la situación”.

Fernando Sabés ha asegurado que Juan Escalzo ha sido “un alcalde honesto, transparente y trabajador, que siempre ha tenido claro que por encima de cualquier otro interés está el bien común”, pero, ha criticado, “parece que no todos los concejales de Sariñena entienden que ese es el fin último de la política y cuando las cosas no encajan con sus intereses personales, presentan una moción de censura”. Por eso, ha pedido a PAR, PP y CHA “una reflexión muy seria: ¿esto es lo que le interesa a Sariñena o lo que le interesa a una persona en particular?”.