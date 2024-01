El PSOE Huesca denuncia que la alcaldesa les niega el acceso a información municipal

El grupo municipal del PSOE del ayuntamiento de Huesca ha reclamado ante el consejo de transparencia de Aragón la información relacionada con los expedientes que sobre los fondos europeos ha solicitado al equipo de gobierno, ante la negativa de éste a ofrecerla.

La portavoz socialista en Huesca Silvia Salazar ha explicado que su grupo ha solicitado en varias ocasiones acceder a los expedientes de los proyectos que se han presentado a las convocatorias de Fondos Europeos “pero nos encontramos con una respuesta un tanto extraña: ahora no, en todo caso cuando el expediente esté concluido. Es decir, nos emplazan a 2026. No solo están impidiendo que hagamos nuestro trabajo, tampoco nos dejan aportar ni proponer. Vetan cualquier propuesta que provenga del PSOE”.

La portavoz socialista ha recordado que, a petición del propio Partido Popular, “desde que comenzó la tramitación de Fondos Europeos, en abril de 2022, se dio acceso a todos los grupos municipales a los expedientes. Tienen diferentes varas de medir, porque no cumplen en gobierno lo que exigían en oposición. Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen”. El Grupo Municipal Socialista recuerda que no es la primera vez que hablamos de esta falta de transparencia e información en los últimos meses: desde que el Partido Popular llegó al equipo de gobierno no se convocan las comisiones informativas con la periodicidad que deberían. En este sentido, Silvia Salazar ha puesto como ejemplo la Comisión de Urbanismo: “en 2023, hasta el cambio de gobierno se hicieron 6 comisiones, desde que que el Partido Popular está al frente del Ayuntamiento tan solo se han convocado 2 más allá de la sesión constitutiva”.

El PSOE Huesca, ha concluido, “seguirá trabajando por la ciudad pese a todas estas trabas. Con o sin información, entendemos la política como una herramienta para mejorar la vida de los oscenses y exigiremos en todo momento poder ejercer nuestra responsabilidad con todas las garantías”.