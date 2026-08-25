El PSOE exige ayudas directas y gestión para prevenir incendios

El Partido Socialista presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el primer pleno de las Cortes tras las vacaciones con la que piden medidas para prevenir incendios, mejorar operativos y apoyo posterior a los afectados. Son 13 propuestas que piden impulsar antes de final de año para evitar que se repitan en 2027 las trágicas cifras de hectáreas calcinadas este verano.

En palabras de la diputada Lorena Canales, se trata de “dar respuesta antes, mientras y después”. En concreto, exigen ayudas directas a fondo perdido para los autónomos o pymes, y apoyo a las entidades locales como ayuntamientos y comarcas, que asumen gastos extraordinarios.

Los socialistas piden que estas administraciones y los agricultores sean incluidas en los operativos, además de reforzar la prevención actuando en las masas forestales que entrañen más peligro. En su PNL los socialistas también exigen más planes de autoprotección y perímetros de seguridad en torno a los pueblos.

Canales acusa al gobierno PP-VOX de autocomplacencia y duda de las medidas que los de Abascal – responsables de Medio Ambiente – puedan adoptar en gestión forestal.

La reacción de VOX no se ha hecho esperar. El diputado de la formación, Santiago Morón, acusa al PSOE de no haber hecho nada en gestión forestal en sus ocho años de gobierno y recuerda que al actual pacto de VOX y PP recoge medidas para avanzar en la lucha contra los incendios. Cree que los socialistas “descubren en la oposición lo que olvidaron en el gobierno”.