El PSOE critica la inacción de la alcaldesa de Huesca en materia turística

El grupo municipal socialista destaca la aprobación en el último pleno del convenio con el Gobierno de Aragón para el I Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la ciudad de Huesca, que se elaboró en la recta final del anterior mandato. La concejal Rosa Gerbás mostraba su satisfacción ya que, gracias a la herencia recibida, este plan, dotado dos millones de euros, va a permitir una serie de inversiones “muy importantes para la ciudad”.

Entre otras, se contemplan 600.000 euros para restaurar la fachada del Casino, 400.000 euros para mejorar la eficiencia energética y la iluminación en diferentes espacios y entornos turísticos de la ciudad como la Muralla o el conjunto de San Miguel. Más de 300.000 euros para restaurar zonas verdes de la ciudad como el Parque de San Martín y mejoras en la Finca Beulas y convertir el camino al CDAN en un camino turístico-artístico. Más de 200.000 euros para la señalética de la ciudad y la reforma de la Oficina de Turismo, y para la puesta en valor del mosaico romano. 200.000 euros para la digitalización y otra partida para la promoción y posicionamiento de la ciudad como destino de interior turístico.

Sin embargo, desde el PSOE aseguran que estarán vigilantes en la ejecución de este plan y de esas acciones previstas, que deben estar terminadas a mediados de 2026. Y es a los socialistas les preocupa “la inacción del actual equipo de gobierno que ha reducido el horario de la oficina de turismo y deja caducar el contrato de las visitas guiadas a la ciudad”.

Para Gerbás la situación del camping es otra muestra de la "dejadez e inacción del equipo de Orduna", ya que no solo no han invertido como anunciaron en campaña electoral, sino que han tenido que devolver al Gobierno de Aragón una subvención de 40.000 euros por no haber ejecutado lo que estaba previsto. Y este 2024, el presupuesto municipal refleja 0 euros de recursos propios para nuevas inversiones en estas instalaciones.