Polémica por la unidad de radioterapia

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Joaquín Larramendi, ha respondido hoy a las declaraciones que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, hizo hace un par de días en la capital, descartando la implantación de la unidad de radioterapia en el hospital San José que las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad.

Repollés dijo que este servicio no estará operativo hasta que se construya el nuevo hospital, puesto que su ubicación en el San José conllevaría la construcción de un búnker que en estos momentos no existe, por lo que no lo considera viable.

Desde la AECC han manifestado su sorpresa a este respecto, subrayando que se trata de un acuerdo parlamentario que hay cumplir a la mayor brevedad posible. El presidente de la asociación, Joaquín Larramendi, ha insistido en que los pacientes oncológicos no pueden seguir soportando los penosos traslados para recibir el tratamiento cuando existe una alternativa.