Pendientes del viento en la evolución del incendio de los montes de Luesia

Varios operativos y los vecinos de la localidad zaragozana de Luesia han estado desde las tres de la madrugada trabajando por apagar el incendio que se ha iniciado en los montes cercanos al municipio. El alcalde de Luesia, Jaime Lacosta, ha explicado cómo a primera hora de la mañana se han incorporado los medios aéreos y ha ayudado a que se empezara a controlar el incendio.

Hasta entonces, los vecinos han estado trabajando con sus tractores para realizar cortafuegos que consiguieran frenar el avance del fuego. A primera hora de la mañana estaban trabajando cinco cuadrillas y tres autobombas, además de los tres helicópteros de Ejea de los Caballeros, Brea y Bailo y tres brigadas helitrasportadas.

La carretera que da acceso al municipio desde Asín está cortada, de momento no ha sido necesario evacuar, pero se está pendiente del viento y de la evolución del incendio. De momento, se desconocen las causas que han podido causar el incendio, si ha podido ser provocado o no. Esta madrugada se ha registrado una tormenta eléctrica en la zona, pero todavía no se sabe cómo se inició el fuego.

Desde el Gobierno de Aragón se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un hidroavión, un helicóptero bombardero y los dos helicópteros de la BRIF de Daroca. También se han desplazado medios de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Incendio en los montes de Luesia / DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | Incendio en los montes de luesia