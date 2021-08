Osca XXI critica el cierre de la piscina de Ruiseñores en plena ola de calor

La Federación de Barrios Osca XXI, considera sorprendente que, pese a las temperaturas sofocantes y a la ola de calor, el Ayuntamiento mantenga cerrada la piscina de Ruiseñores. El presidente de la entidad Javier Moreno apunta que a esto se suma la gran afluencia de personas que hay estos días en la ciudad como consecuencia de las “no fiestas”. Por ello no entiende que no se abra esta instalación deportiva, mientras que en otras ciudades vecinas como Zaragoza no solo abren todas las piscinas sino que han reducido el precio de entrada de adultos de 4 euros a 2,5 euros.

Asimismo, la Federación de barrios ha recogido en los últimos días quejas de fuentes sin agua en Los Olivos, Parroquia Perpetuo Socorro y en la calle Aragón. Algunas de ellas totalmente obsoletas. En opinión de Moreno deberían también ser accesibles a personas con discapacidad y para mascotas.