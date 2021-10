Olona: "Ya no podremos eliminar los derechos históricos, pero la vida sigue"

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, se reúne este miércoles con formaciones políticas y organizaciones agrarias, para valorar el impacto de la nueva Política Agraria Común (PAC) en Aragón, antes de hacer públicas sus previsiones este jueves.

Tanto Olona como gran parte del sector agrícola y ganadero de nuestro territorio se han posicionado en contra de la reforma que el Gobierno de España va a proponer en Bruselas, porque mantiene los derechos históricos y define al “agricultor activo” de una forma tan laxa que todos los perceptores seguirán recibiendo ayudas.

"No podemos instalarnos en la pena o la resignación"

Olona reconoce que ya no pueden hacer nada para convencer al ministro Planas de corregir estas cuestiones. "No estamos resignados en un sentido negativo, sino con los pies en la tierra, sabiendo de una forma realista qué se puede conseguir y qué no. Hay cosas que ya no se pueden conseguir y nuestra obligación es decirlo claramente. Pero la vida sigue y no podemos instalarnos en una pena o una resignación que nos impida seguir trabajando", ha afirmado.