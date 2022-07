El nuevo Torico ya luce en su columna

LEER MÁS La réplica del Torico ya está en Teruel

Los turolenses han recuperado su símbolo más preciado tras quince días muy complicados y de intenso trabajo para tenerlo todo listo de cara a la puesta del pañuelico, que tendrá lugar el próximo sábado. El presidente de Interpeñas, Juan Nácher, ha dicho emocionado que "todo ha sido un mal sueño" y que "ahora hay que olvida lo ocurrido y disfrutar de lo que tenemos por delante".

Desde el ayuntamiento de la capital la alcaldesa, Emma Buj, ha reiterado que seguirá trabajando para que la puesta del pañuelo sea declarada Bien Cultural Inmaterial y que se pueda hacer trepando por la columna, y "a partir de entonces habrá que estudiar la manera en la que se dirimen los permisos y las autorizaciones para todas las actividades que tienen al Torico como elemento central".

Pero los primeros en ver al nuevo Torico de cerca han sido todos los turolenses que se han acercado esta mañana a la Plaza convocados por la Asociación Española Contra el Cáncer para, por tan solo dos euros, hacer una puesta solidaria. Un acto que ha sido "especialmente emocionante", según ha relatado en una entrevista a Onda Cero la psicóloga de la asociación, Merche Castellote.

Y aunque no es turolense, también está muy satisfecho y orgulloso con la vuelta del Torico el artífice de esa réplica en bronce, el metalista zaragozano José Luis Morlanes, que no ha dudado en asegurar que "igual me paso por Teruel estos días para ver cómo ha quedado, ya que al fin y al cabo lo he parido yo".

En cuanto a la figura original, Morlanes ha explicado que "está bastante dañada porque le faltan dos patas y media y también tiene los cuernos rotos, así como la placa base", y que le gustaría poder llevar a cabo su restauración "porque he seguido el proceso desde el principio".