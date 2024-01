Muere un conductor mientras señalizaba un accidente en la A-2, entre La Muela y Épila

Siete vehículos se han visto implicados en un accidente de circulación que se ha saldado con un fallecido, dos heridos graves y varios leves pasadas las 7 de la mañana en la A-2, entre Épila y la Muela, sentido Barcelona. Un coche ha colisionado por alcance con otro que se encontraba detenido en el arcén de la autovía, lo que ha provocado que hasta cinco vehículos más se hayan visto implicados. Como consecuencia de estos impactos, una persona ha resultado herida de gravedad.

Dos de los conductores que se han apeado de sus vehículos para señalizar el accidente han sido atropellados. Uno ha muerto y otro está herido de gravedad. La falta de visibilidad, ya que a esas horas no había amanecido y había niebla en la zona, ha resultado fatal, aunque desde la Fundación Educatrafic recuerdan que bajar del vehículo en una vía de gran capacidad como la A-2, resulta extremadamente peligroso.

El director de Educatrafic, Eduardo Colell, señala que todos los años mueren entre 15 y 20 persona atropelladas al salir de sus coches por una avería o accidente. Por esta razón, la DGT aprobó el pasado verano el uso de la señal V-16 en autovías y autopistas. Se trata de una baliza luminosa que se coloca en la parte superior del vehículo, de forma que el conductor no tiene que bajarse del vehículo y exponerse al peligro de ser atropellado. En caso de no contar con este dispositivo, Colell recuerda que hay que salir con el chaleco reflectante ya puesto, y que los triángulos han de situarse a no menos de 50 metros por delante y por detrás del vehículo, además de extremar las precauciones para evitar atropellos.