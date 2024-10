Más de 700 inscritos en el Salón de Innovación y Emprendimiento en Huesca

El SIE Huesca bate este año su récord de participación. A falta de quince días para su celebración más de 700 personas ya se han inscrito para participar en este evento de referencia en nuestra comunidad, que se celebrará el 14 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca y que este año se presenta con el lema -Artificial.

La irrupción de la Inteligencia Artificial y el humanismo serán los pilares de la edición número 13 del Salón de Innovación y Emprendimiento de Huesca. La concejala de Economía, Atracción de Inversiones, Innovación y Fondos Europeos, Belén Almudévar ha definido el programa de esta edición como “el más potente de la historia” y en el que “la interacción está totalmente asegurada con el público para que todo el mundo pueda participar y entender”.

Por su parte, para Sergio Bernués, director general de Eventiona, la idea de este año, viendo el boom de la inteligencia artificial, era “plantear un evento centrado en lo que nos depara el futuro a nivel de inteligencia artificial pero siempre desde un punto de vista muy humanista”. Partiendo del concepto “artificial”, los ponentes reflexionarán y expondrán sus experiencias en torno a las siguientes cuestiones: humanismo e inteligencia artificial, ética en IA, impacto Social de la IA, educación e Inteligencia Artificial, IA y Creatividad, redes neuronales, Machine Learning y Deep Learning, filosofía de la IA, sostenibilidad y IA y políticas Públicas y Regulación de la IA.

Los ponentes de esta edición son Pilar Jericó, pionera internacional en el análisis del talento y el impacto del miedo en las organizaciones y en las personas, Patricia Llaqué, consultora en "Data & AI Governance, Risk and Compliance" y fundadora de Metaverse for Good, Héctor Paz, CEO y cofundador en Imascono, Rubén Gil, cofundador IA Profit Lab y cofundador de IA Profit Academy y socio fundador Grupo Advanze, Juan Capilla, mago e ilusionista internacional, participante en Got Talent, Lorena Blasco, catedrática e investigadora de la ESCP Business School, Ulises Cortés, catedrático de Universidad e Investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Silvia Leal, experta internacional en tendencias de futuro y tecnología e Ismael Civiac, mago e ilusionista, fundador y director de Civi-Civiac. Además, se contará también con la participación de la influencer digital Alba Renai.

Comenzará a las 9:15 horas con la recepción de asistentes, a las 9;30 será la inauguración oficial y, a partir de las 9:45, se dará paso a las distintas conferencias y diálogos de los ponentes hasta las 13:30. La tarde arrancará a las 16:00 horas, a las 18:00 horas se desarrollará la fase final de la edición del Concurso de Ideas de Empresa “Bombillas rotas” y a las 19:30 será la clausura. Como novedad, y atendiendo a las demandas de los empresarios, en la presente edición se celebrará el encuentro empresarial Sie2e. Un encuentro exclusivo para el mundo de la empresa, que tendrá lugar en la tarde del miércoles 13 de noviembre en el Hotel abba de Huesca. Una velada disruptiva que contará con la participación de Pilar Gericó, Patricia Llaqué y Rubén Gil y la posterior Cena Networking en la que se intervendrán los magos Juan Capilla e Ismael Civiac. Un encuentro que se convertirá en una excelente oportunidad para intercambiar impresiones y experiencias, establecer sinergias y fortalecer relaciones.

A lo largo de la tarde del miércoles se impartirán dos talleres formativos por parte de docentes de ESIC Business and Marketing School. El primero de los talleres, que se desarrollará de 15:30 a 17:30 horas, lleva por título “Creación de Agentes con IA”. El segundo, de 17:30 a 19:30 horas, con el lema “¿Cómo hablar con ChatGPT como un experto?: Desde la Personalización hasta la Creación Automatizada”. Ambos talleres se impartirán en Hotel abba Huesca y es necesaria la inscripción previa.

El Salón de Innovación y Emprendimiento es uno de los eventos empresariales de referencia de la comunidad autónoma de Aragón. Un foro de reflexión, organizado por el Ayuntamiento de Huesca, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca y coordinado por la empresa Eventiona, por el que pasan algunos de los máximos referentes del panorama nacional en su ámbito de actuación. Se trata de una oportunidad para escuchar a ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional, conocer las últimas tendencias y ampliar las redes de contactos. Quedan pocas plazas, pero las inscripciones todavía pueden realizarse a través de la web www.siehuesca.es