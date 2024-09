María Delgado: "Estos juegos los he podido vivir de forma diferente"

María Delgado ya está en casa y lo hace además con dos impresionantes medallas conseguidas hace unos días en los Juegos Paralímpicos de París. Son su tercer y cuarto metal en estas citas, ya que en Río 2016 sumó otros dos, todos ellos del color bronce.

Delgado ha estado en los estudios de Onda Cero, en Más de Uno Zaragoza, donde ha sido cuestionada por qué se siente en el preciso momento en el que te das cuenta de que estás entre los tres mejores de tu categoría y por tanto tendrás medalla. “Lo resumo en estar feliz porque te da una felicidad completa”, ha explicado.

Además, ha añadido que “en esta ocasión he sido más consciente desde el principio porque hace 8 lo conseguí y ahora lo he vuelto a hacer después de trabajo sin parar”. Concretamente, María Delgado ha comentado que entre piscina y gimnasio cumple 25 horas semanales de ejercicio, al que “hay que sumarle el entrenamiento invisible, que es el descanso, comer bien, ir al fisio y todos esos aspectos que no son entreno puro, pero suman”.

María Delgado no fue la única en volver de París con medalla porque también lo consiguieron Teresa Perales, igualando a Phelps, y Eduardo Santas en ciclismo. La nadadora ha reconocido que la relación entre aragoneses “siempre es muy cercana” en la villa olímpica, encontrando “un apoyo extra y especial y se nota”. Además, ha desvelado entre risas que la de Santas fue muy celebrada, su primera, cosechada el mismo día que Delgado se estrenó como medallista en París.