Luz verde a una Ofrenda de 20.000 participantes

No hay que confundir la celebración de una Ofrenda de Flores reducida y algunos actos simbólicos con unas fiestas que, por segundo año, no se celebrarán. El mensaje de la vicealcaldesa, Sara Fernández, es claro: el 12 de octubre será mejor que el de 2020, pero las fiestas deberán esperar al 2022.

Con el objetivo de no alentar ningún tipo de festejo, la vicealcaldesa recuerda que se ha decidido no hacer Pregón ni fuegos artificiales. Si todo va bien, Ander Herrera se subirá al balcón del Ayuntamiento a dar el Pregón de 2022. En cuanto a los fuegos artificiales, hay dos aspectos a tener en cuenta: que los fuegos se asocian al fin de fiestas y este año no hay fiestas a las que poner fin. Además, sería incontrolable la concentración de público para disfrutar del espectáculo priotécnico.

Sí se está estudiando la posibilidad de sacar la comparsa de Gigantes y Cabezudos, aunque con limitaciones en la interacción con los niños. Además, los técnicos municipales y de Sanidad están ultimando los detalles para la organización de otras actividades en espacios como Valdespartera, que dependerán de lo que finalmente refleje la orden que publicará en las próximas horas el Gobierno de Aragón.