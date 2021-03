José María Borrel, “no es obligatorio moverse por Aragón aunque se pueda”

A partir de esta medianoche nos podremos mover libremente por todo Aragón. El sector sanitario pide prudencia y solicita recuperar la normalidad con toda la cautela. El presidente del Colegio Oficial de Médicos, José María Borrel, ve lógica la apertura en términos económicos y sociales pero, obviamente, teme el impacto que pueda tener en el aspecto sanitario.

Recuerda lo sucedido tras el puente del Pilar y pide no realizar desplazamientos o viajes que no entran dentro de nuestros hábitos. Insiste en que el hecho de que se permita la movilidad no quiere decir que lo tengamos que hacer. El virus sigue con nosotros y somos los que lo desplazamos. Borrel ha confirmado que los positivos que van saliendo en la provincia son fruto de reuniones o encuentros familiares. En este sentido, ha reiterado que fiestas ilegales no se dan solo en Zaragoza sino también en Huesca o en pueblos.

El mismo retira los efectos positivos que ya muestra la vacunación pero insiste en la necesidad de acelerar el proceso porque a este ritmo en verano estaremos en una situación similar, sin ofrecer garantías.