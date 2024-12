José Ángel Biel publica sus memorias tras una vida dedicada a Aragón y a la política

José Ángel Biel ha estado en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las Cortes y en el Gobierno de Aragón y todas sus vivencias, anécdotas y entresijos de la política aragonesa las desgrana en sus memorias: “En memoria de la Política. Recuerdos de un turolense”. Asegura que no estaba muy convencido de publicarlas por lo que podría pensar, pero están resultado ser todo un éxito y en ellas demuestra como “desde la preautonomía hasta ahora, se han hecho las cosas bien”.

Para José ángel Biel, desde que comenzó en política hasta la actualidad, Aragón y la política han cambiado y evolucionado, tanto es así que asegura que “estamos en la etapa históricamente mejor de la historia de Aragón y hay que seguir defendiendo esta posición”.

En sus memorias habla de todo lo que ha hecho en su vida personal y, sobre todo, política. En este aspecto recuerda que han sido los únicos que han estado en cuatro gobiernos del PP y en cuatro gobiernos del PSOE, lo que indica que el centro funcionaba. Algo que ahora nos ería posible porque, como asegura Biel, “si una vara se fuerza de los extremos acaba partiéndose por la mitad”, por lo que “el centro ha desaparecido, pero queda el aragonesismo, que siempre tendrá su espacio”.

Política de consenso

Para conseguir sobrevivir en política, José Ángel Biel asegura que hay tres principios que hay que defender siempre:

La política es el arte de llegar a acuerdos , pensando siempre en beneficio de la mayoría porque, sino se llega a la política del enfrentamiento, a la de la radicalidad y a la de ls “dos Españas”, algo que no gusta al político aragonés.

, pensando siempre en beneficio de la mayoría porque, sino se llega a la política del enfrentamiento, a la de la radicalidad y a la de ls “dos Españas”, algo que no gusta al político aragonés. No hay que hacer de la política una cuestión persona l. Convertir la política en fobias y filias termina dando muchos problemas.

l. Convertir la política en fobias y filias termina dando muchos problemas. No hay que perder el sentido del humor. Es una premisa que Biel aprendió de su madre y que siempre ha llevado a cabo.

Son muchos los políticos con los que Biel ha trabajado codo con codo y al recordar alguno de ellos, menciona, por ejemplo, a Marcelino Iglesias. Asegura que vivieron una buena etapa porque las circunstancias económicas de Aragón eran muy propicias y llegaban a consensos. A Emilio Eiroa lo recuerda como una buena persona y que no se mereció la moción de censura. Mientras que de Santiago Lanzuela cuenta que, aunque no tuvieron una buena relación, fue un buen presidente y fueron amigos de la infancia, por lo que lamenta que no hubiera un posterior acercamiento.

Pero es Hipólito Gómez de las Roces a quien tiene una gran estima y con quien se queda de referente porque fue el fundador de “mi partido, el que me permitió estar en política hasta el final”, lo recuerda como inteligente, convencido, aragonesista y una gran persona.

Con Luisa Fernanda Rudi tuvo una buena relación cuando fue Biel fue presidente de las Cortes de Aragón, permitió la bilateralidad y se consiguió que Xavier de Pedro, del PAR, fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Partido Aragonés

Biel asegura que no tiene ninguna espinita clavada porque consiguió llevar a cabo todos los proyectos que tenía en mente, desde la televisión autonómica hasta la comarcalización o la modificación del Estatuto de Autonomía. Respecto a la marcha de su partido, el Partido Aragonés (PAR), es escéptico de que pueda salvarse ya que deberían ponerse de acuerdo y llegar a un consenso las tres escisiones que hay y parce que no están por la labor.