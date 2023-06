Belloch, "un juez que quiso ser político y un político que actuó como juez"

“Este libro no es más que la historia de un juez que quiso ser político y de un político que quiso actuar como si en todo momento siguiera siendo juez”. Así define Juan Alberto Belloch su libro de memorias. Un libro que no sólo nos descubre las vicisitudes de ser juez o político en unos de los momentos más convulsos de la historia de España, sino que acerca también la figura de un hombre desde sus anhelos hasta la rebeldía de un joven que se convirtió en juez, miembro del Consejo General del Poder Judicial, biministro de Justicia y de Interior y alcalde de Zaragoza.

“Una vida a larga distancia. Memorias de un juez y político independiente” es el título de esta publicación en la que Juan Alberto Belloch, ya asegura que no es el típico libro de memorias en el que repasa su vida política, sino que hace mucho hincapié en el aspecto familiar porque sin el apoyo de sus hermanos, su mujer y sus hijas no hubiera sido posible desarrollar su vida profesional.

Juez y ministro

A lo largo de 419 páginas quien fuera ministro de Justicia y de Interior hace un repaso sobre su paso por la política, explica cómo la redacción del Código Penal es el acontecimiento central de su vida públicas y el que considera su logro más importante. Ése junto con la Ley del Jurado, una norma que “nadie se atrevía a tratar”. Belloch recuerda cómo cuando fue juez en Bilbao, su sala, fue la primera en la que el abuso sexual dentro del matrimonio se consideró violación y lo ratificó el Tribunal Superior.

Respecto a la actual situación en el ámbito de la Justicia, Belloch cuenta que cuando, después de su vida política regresó a la Audiencia Provincial de Zaragoza, se dio cuenta que había aspectos que no habían cambiado en 20 años como la designación de los vocales del Consejo del Poder Judicial y le llamó la atención que los jueces hicieran huelga. Un aspecto que no comparte porque la huelga ha de ser un derecho de los trabajadores, no de quienes forman parte del sistema, en este caso, del poder judicial.

Son muchos los aspectos que aparecen en esta biografía y que han marcado la vida y la carrera de Juan Alberto Belloch, desde la lucha contra el terrorismo hasta la detención de Luis Roldán o la figura de Felipe González. Belloch asegura que no era ministro de Justicia o de Interior, era “ministro de Felipe González”, para él, “el mejor presidente”.

Su etapa como alcalde

Con cariño recuerda su etapa como alcalde de Zaragoza y, en especial la concesión a la ciudad la Exposición Internacional 2008 sobre el Agua y Desarrollo Sostenible. Un hecho que cambió la ciudad y hace mención a la fotografía en la que aparece con Marcelino Iglesias y Teresa Fernández de la Vega que representa cómo, con la unión de las instituciones todo es posible.