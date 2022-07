Fernando Sánchez: "el caos vivido ayer no se puede permitir"

El Ayuntamiento de Canfranc se niega a resignarse y asumir que no se pueden cubrir el Punto de Atención Continuada porque faltan profesionales sanitarios. Es la respuesta que sigue dando el Departamento de Sanidad con la que el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, se ha mostrado muy molestado en la localidad no solo no dispone de ese punto de urgencias, sino que tampoco se están cubriendo las vacaciones de la médico titular del centro de salud.

Por ello tal y como aprobó el pleno por unanimidad mañana sábado han convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento a las 20 horas. Sánchez ha criticado la falta de soluciones para lograr un servicio tan básico y necesario como es la sanidad.

Presentada la demanda por vía judicial, el Ayuntamiento de Canfranc sigue a la espera de noticias del juzgado. Sánchez confía en que la solución llega por la vía política porque como dice que "es su trabajo y su obligación".

El alcalde de Canfranc se reunirá la semana que viene con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para intentar lograr soluciones a esa zona del Pirineo.