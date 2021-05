La Feria del libro y el cómic de Teruel vuelve a la Glorieta con medidas anticovid y tres premios Planeta

El Salón de Plenos de la Diputación de Teruel ha acogido esta mañana la presentación a los medios de la feria, que está organizada por la Asociación Provincial de Libreros de Teruel y cuenta con el apoyo de Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón y la Comarca Comunidad de Teruel, Fundación Térvalis, Caja Rural de Teruel y el Gremio de Editores de Aragón AEDITAR.

El presidente de la Asociación Provincial de Libreros, Tomás Cirujeda, ha calificado la programación como “muy ambiciosa, siempre superando las anteriores ediciones” y ha destacado la evolución de la feria en los últimos seis años, relacionándola con la consolidación del sector empresarial del libro en la provincia, del cual ha dicho “está pasando por unos momentos difíciles, pero no podemos rendirnos ni despistarnos. Con la ayuda del más preciado bien, que es el lector, y de las instituciones, no me cabe duda que saldremos fortalecidos”.

Además de Silva, Sánchez y Sierra, la programación de la feria cuenta con otros grandes autores nacionales como Jorge Molist, premio Fernando Lara 2018, Edurne Portela, Jose Ovejero, Fernando J. Muñez, Julio César Cano, Pablo Sebastiá, Carlos Azagra y Encarna Revuelta, así como tres autores aragoneses ganadores del Premio de las Letras Aragonesas como son Juan Bolea, José Luis Corral y el último galardonado, el turolense Julián Casanova. La representación de autores turolenses se completa con Nacho Escuín, Mario Hinojosa, Laura Rubio, Serafín Aldecoa, Fabián Navarrete, Cristina Giménez, Elena Gómez y Guada Caulín entre otros.

El director de la Feria Joaquín Guillén ha destacado la presencia de los tres premios Planeta al mismo tiempo, “la primera vez en la provincia”, así como de tres premios de las Letras Aragonesas también de forma simultánea. “Y un premio Lara, un premio de poesía Gloria Fuertes y un premio Nacional de Periodismo que es Antón Castro. La Feria de Teruel se va abriendo camino y consolidándose no solo dentro de Aragón sino a nivel nacional como una de las ferias de referencia”, ha dicho antes de agradecer el apoyo de las instituciones.

Entre el listado de expositores que ocupan las 22 casetas de la feria se encuentran las librerías Escolar, Senda Perruca, Balmes, Tilos, Áras, Biblos, Zombies y Princesas y Copia y Pega. En cuanto a los editores del Gremio de Editores de Aragón participan Upwrods, Prames, Libros del Innombrable, Libros del Gato Negro, Sin Cabeza, Xordica, Cosquillas, Onagro, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Gara d’Edizions, Taula, Gp Ediciones, el Instituto de Estudios Turolenses y la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón (Alvada).