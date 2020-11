La evolución de la pandemia marcará las restricciones en las residencias

La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, en una entrevista en Onda Cero Aragón, ha señalado que, de momento, no van a aplicar medidas más restrictivas, aunque todo depende de la evolución de la pandemia y en coordinación con Salud Pública. Por ejemplo, las residencias se blindaron durante las fiestas del Pilar de Zaragoza, se prohibieron las visitas y los ancianos no pudieron salir del centro. De cara al puente de diciembre y a la Navidad, Broto no descarta ninguna hipótesis.

La consejera Broto explica que han extremado las medidas para evitar los contagios en las residencias. Por ejemplo, los geriátricos deben tener una reserva de material de protección para dos meses y los trabajadores deben seguir un protocolo para que el virus no entre en los centros residenciales. Además, cuentan con 10.000 test de antígenos para localizar a las personas positivas y controlar los focos de contagio.

Mª Victoria Broto también ha defendido la labor de los centros COVID, al que acuden ancianos positivos que no requieren hospitalización o residentes sanos para aislarlos del foco de contagio.