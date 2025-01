El empresario Eduardo Lacasta se inmortaliza como San Matías en la iglesia de Latre

LEER MÁS Diez años desde que el Ecce Homo puso a Borja en el mundo

El año 2025 ha comenzado con sobresalto y curiosidad entre los vecinos de la localidad oscense de Caldearenas al ver cómo las pinturas de la lonja de la iglesia de San Miguel de Latre habían sido restauradas. Dicho así no habría motivo para el enfado. Lo llamativo del caso es que estas pinturas se han realizado sin el permiso del Obispado, propietario de esta iglesia, y se han llevado a cabo por encargo de un empresario descendiente de este municipio, Eduardo Lacasta.

No se trata de la primera restauración que encarga este empresario en el municipio, lo que ha molestado a en esta ocasión es que Lacasta se haya inmortalizado como San Matías. La iglesia no está bajo ninguna protección, pero pertenece al Obispado de la Diócesis de Jaca, por lo que el párroco remitió a Lacasta a la institución para que solicitara los permisos oportunos. El empresario no llegó a contactar con el Obispado, como ha manifestado Jesús Lizalde, ecónomo y delegado de Patrimonio de la Diócesis de Jaca.

En Latre hay menos de 20 habitantes censados y la iglesia de San Miguel apenas se utiliza, por lo que los trabajos de rehabilitación de la lonja y las pinturas habían pasado desapercibidas. Fue una persona anónima quien puso en conocimiento de lo sucedido tanto a Patrimonio del Gobierno de Aragón como al Obispado y a la Asociación Amigos de Serrablo. Al no ser Bien de Interés Cultural, el Gobierno de Aragón no tiene potestad de actuación, pero si su propietario.

Desde el Obispado se han pedido informes y el proyecto de la obra tanto al empresario como al pintor Sergio Abraín, un artista muy conocido en Aragón. En los próximos días se tomará una decisión sobre como actuar respecto a estas pinturas.

Iglesia en una ruta histórica

La iglesia de San Miguel de Latre forma parte de la Ruta de las Iglesias de Serrablo, un conjunto de templos que ha sido declarado Monumentos de Interés Histórico Artístico Nacional gracias al trabajo que llevan décadas realizando desde la Asociación Amigos de Serrablo.

Concretamente esta iglesia se trata de un templo románico que se construyó en el siglo XII y se amplió en el siglo XVII. Pilara Piedrafita, presidenta de la asociación explica que esta intervención ha sido, al menos, desafortunada. Aún así, y buscando el lado positivo, consideran desde la asociación que este hecho tiene que servir de reflexión a la sociedad para saber lo que se está haciendo con el patrimonio que existe en muchas localidades y que no tienen declaración de protección como tienen los grandes monumentos.