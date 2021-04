Elena Castellar: "los jóvenes que ingresan lo hacen con neumonía severa"

El hospital de Barbastro lleva días viendo crecer los ingresos por coronavirus aunque, gracias a la vacunación, confían en no alcanzar los picos de otras olas, especialmente la de noviembre donde rondaron el centenar de pacientes. Así lo ha indicado su directora, Elena Castellar. La misma ha reconocido que en la zona oriental de la provincia, si no existe ya transmisión comunitaria, podría haberla en cualquier momento. El número de contagios es muy elevado y el porcentaje de ingresos, afortunadamente, no sigue una tendencia tan elevada.

Eso sí, la directora del hospital ha querido dejar claro que los que ingresan, independientemente de la edad, lo hacen con un cuadro severo, en ningún caso leve por eso insiste en cuidarse en todas las acciones de nuestro día a día. Lo positivo es que al ser más jóvenes, la mayoría evoluciona de forma favorable en menor tiempo.

Este centro hospitalario ha triplicado el número de pacientes covid en lo que va de mes ya que arrancó abril con 12 personas ingresadas. Y en las dos últimas semanas ha registrado el mayor repunte pasando de 21 a 35. En estos momentos hay 30 personas ingresadas, 5 en la UCI y 25 en planta.