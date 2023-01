El Ejecutivo recurre a la justicia para que el Ayuntamiento le facilite información

El Gobierno aragonés va a recurrir a los tribunales para obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a presentar ocho expedientes municipales sobre los que le han solicitado información reiteradamente. Se trata de varios contratos de servicios, suministros, obras en colegios y una subvención.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha recordado que la ley permite a su Ejecutivo vigilar la actuación de las entidades locales y requerir documentos cuando sea necesaria alguna aclaración. Pérez ha asegurado que todos los ayuntamientos cumplen siempre esas peticiones, excepto el de Zaragoza, y niega que persigan un objetivo político.

Azcón defiende la trasparencia del gobierno municipal

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no ha tardado en contestar. Azcón ha defendido la transparencia de su gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo aragonés solo debe pedir los expedientes en plazo para tener acceso a ellos, cosa que no ha sucedido. Cree que el PSOE con estas polémicas solo quiere generar ruido para no hablar de sus problemas en el Gobierno de Aragón.